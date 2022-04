Addio a Gilbert Gottfried: l'attore di 'Piccola Peste' aveva 67 anni

Il comico, attore e doppiatore statunitense, conosciuto per essere la voce del pappagallo Iago in Aladdin e per il suo ruolo nella serie di film 'Piccola Peste', è morto dopo una lunga malattia.



"Oltre ad essere la voce più iconica della commedia, Gilbert è stato un meraviglioso marito, fratello, amico e padre per i suoi due figli piccoli", si legge nel post pubblicato su Twitter quest'oggi dalla famiglia, che vi lasciamo a fine articolo. "Anche se oggi è un giorno triste per tutti noi, per favore continua a ridere più forte che puoi in onore di Gilbert."

Nato a Brooklyn, Gottfried ha iniziato a fare stand-up comedy a New York City all'età di 15 anni ed è poi stato reclutato dal Saturday Night Live come membro del cast per la sesta stagione, diventando piuttosto famoso. Nel 1987 arriva la sua prima apparizione in un film, nel ruolo del contabile Sidney Bernstein al fianco del collega SNL Eddie Murphy in Beverly Hills Cop II.

Grazie alla sua bravura nel doppiaggio, l'artista ha ottenuto il ruolo di Iago, il pappagallo del film d'animazione Disney del 1992 Aladdin, distinguendosi come una delle performance più memorabili del film. Il successo di Aladdin l'ha portato a prendere parte ad altri ruoli di doppiatore, tra cui quello del cane in Dr. Doolittle, Art DeSalvo nella serie animata Duckman, Dr. Bender / Wendel in The Fairly OddParents e Digit / Widget nella serie PBS Kids Inseguimento informatico. Quest'ultima performance gli è valsa un Daytime Emmy Award.

Solo l'anno scorso, Gottfried aveva rivisitato uno storico rap di One Piece. Per concludere, vi lasciamo con la sua reazione alla scelta di Alan Tudick per Iago, nel live-action di Aladdin del 2019.