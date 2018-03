Addio a Fabrizio Frizzi, volto elegante della tv e amata voce di Woody in Toy Story

Nella notte è scomparso all'ospedale Sant'Andrea di Roma, a causa di un'emorragia cerebrale,, conduttore e volto storico della televisione italiana e della Rai, dove ha condotto alcune fra le trasmissioni più importanti degli ultimi decenni sul piccolo schermo. Frizzi era rientrato pochi mesi fa alla conduzione de

Ad ottobre Fabrizio Frizzi, 60 anni compiuti lo scorso 5 febbraio, venne colpito da un'ischemia negli studi Rai e dopo il ricovero iniziò un percorso di riabilitazione e terapie che non gli impedirono di tornare a condurre il quiz televisivo pre-serale di Rai Uno, L'Eredità, dopo alcune settimane d'assenza.

"Sto combattendo, non è ancora finita. Ogni tanto, com'è normale, qualche momento di sconforto può esserci. Ma l'affetto della famiglia, del pubblico, degli amici, è una luce che illumina tutto. La vita è meravigliosa".

Dall'esordio nella tv dei ragazzi negli anni '80 al successo degli anni '90 con Scommettiamo che...? insieme a Milly Carlucci, Miss Italia, condotto per quindici edizioni, e la maratona di beneficenza Telethon.

Un volto garbato e una professionalità impeccabile, con un trascorso anche nel cinema grazie al doppiaggio del personaggio di Woody (la cui voce in originale è del premio Oscar Tom Hanks) nei tre film di Toy Story: Toy Story - Il mondo dei giocattoli (1995), Toy Story 2 - Woody e Buzz alla riscossa (1999) e Toy Story 3 - La grande fuga (2010).

Prestò la propria voce al personaggio anche in Buzz Lightyear da Comando Stellare - Si parte (2000), uscito direttamente in home-video, e nei videogiochi Toy Story Mania! (2009), Toy Story: Il videogioco (2010) e Disney Infinity (2013). Ha doppiato l'Auto Woody in Cars - Motori ruggenti (2006) e il personaggio di John Wilkes Booth in un episodio de I Simpson. Come attore recitò nella fiction Rai, Non lasciamoci più, al fianco di Debora Caprioglio e partecipò con un cameo di sé stesso nel film Buona giornata (2012) di Carlo Vanzina.