Addio a Emma Chambers, l'attrice di Notting Hill aveva 53 anni

L'attrice britannica, meglio conosciuta per il suo ruolo dinella commediaè morta per cause naturali all'età di 53 anni, svela l'autorevole. L'agente ha successivamente confermato la notizia ai microfoni di

Emma Chambers era conosciuta in Inghilterra per il serial The Vicar of Dibley, in cui dava il volto al personaggio di Alice Tinker. Lo show è andato in onda dal 1994 al 1998, con alcuni special trasmessi negli anni 2000. Nel 1998 vinse il British Comedy Award per migliore attrice.

"Emma ha creato numerosi personaggi e ha svolto un immenso lavoro. Ha portato risate e gioia a molte persone" ha commentato il suo agente John Grant ai microfoni di BBC.

Tra gli altri lavori dell'attrice ricordiamo la serie How Do You Want Me? andata in onda tra il 1998 e il 1999, la sua partecipazione alla commedia per la televisione Take a Girl Like You e doppiatrice del film animato del 1995 Il vento tra i salici.

"Emma era l'amica più leale ed amorevole che chiunque potesse desiderare. Mi mancherà moltissimo" ha commentato Dawn French, suo collega in The Vicar of Dibley.

"Emma era una persona esilarante e, naturalmente, un'attrice brillante. Questa notizia è veramente triste" ha affermato il suo collega Hugh Grant, con cui ha lavorato in Notting Hill, su Twitter.

L'attrice lascia il marito, Iann Dunn. Aveva 53 anni.

Restate sintonizzati su Everyeye.it per ulteriori aggiornamenti.