Addio a Elio Pandolfi, gigante del teatro e del doppiaggio: fu voce di Paperino e Stanlio

Una lunga vita spesa al servizio del palcoscenico e del mondo dello spettacolo. Stamattina a Roma è scomparso l'attore e doppiatore Elio Pandolfi. Aveva 95 anni. Pandolfi si è distinto come uno dei più grandi interpreti del palcoscenico italiano e la sua inconfondibile voce è stata il marchio di fabbrica di Stan Laurel in Italia.

La carriera di Elio Pandolfi nacque in seguito al diploma conseguito all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, al Piccolo Teatro di Roma con Orazio Costa. Il pubblico nazional popolare ha imparato ad amarlo grazie alle sue partecipazioni tv in coppia con Antonella Steni in varietà come Studio 1 al fianco di Mina.

Partecipò a trasmissioni di rivista dagli anni '40 in poi, lavorando con Garinei e Giovannini, oltre a recitare per Luchino Visconti al fianco di Rina Morelli.



Celebre il suo contributo al mondo del doppiaggio e della radio. In quest'ultimo mezzo ha affiancato Alighiero Noschese e Antonella Steni in diversi show, prestando nel doppiaggio la voce alla celebre programma Carosello, oltreché a Stan Laurel nei celebri film di Stanlio & Ollio - su Everyeye trovate la recensione di Stanlio e Ollio, l'ultimo biopic dedicato al duo - in alcuni ridoppiaggi dedicati alla celebre coppia comica.

Nel mondo dell'animazione ha prestato la voce a Paperino e Le tont in La bella e la bestia.

Dall'operetta alla tv, dal cinema al teatro, dalla radio al doppiaggio, Elio Pandolfi era un artista dal talento poliedrico, in grado come pochi altri grandi dello spettacolo italiano, di passare da un mezzo d'intrattenimento all'altro con estrema facilità d'adattamento.



Si tratta del secondo addio nel mondo del doppiaggio in poche settimane; ad agosto è scomparso Giorgio Lopez, altra grande voce, celebre per aver doppiato Danny DeVito.