Addio a Eddie Van Halen, ricordiamolo nell'iconica scena di Ritorno al Futuro

Lutto nel mondo della musica: è scomparso a soli 65 anni Eddie Van Halen, celebre chitarrista e co-fondatore della storica band dei Van Halen. Il musicista lottava da qualche anno contro il tumore alla gola, e proprio ieri il figlio Wolf ha annunciato la triste notizia sul proprio profilo Instagram con il cuore a pezzi.

"Non ci credo ancora ma devo scriverlo: questa mattina mio padre, Edward Lodewijk Van Halen, ha perso la sua lunga e ardua battaglia contro il cancro. Era il miglior padre che potessi chiedere. Ogni momento che ho condiviso con lui dentro e fuori dal palco è stato un dono. Ho il cuore spezzato e non credo di potermi mai riprendere completamente da questa perdita", ha scritto Wolf Van Halen.

Nei primi anni '70 Eddie e il fratello Alex avevano formato i Van Halen, storico gruppo heavy metal il cui successo maggiore venne raggiunto grazie alla hit Jump, contenuta nell'album 1984. Il chitarrista fu considerato uno dei più grandi innovatori del settore, avendo introdotto per la prima volta la tecnica del tapping, che consiste nel suonare lo strumento con entrambe le mani sulla tastiera in modo da coprire ampi intervalli, impossibili da raggiungere con il legato tradizionale.

Grazie al successo in campo musicale, Eddie Van Halen è rapidamente entrato nell'immaginario collettivo per il suo modo di suonare e le sue composizioni estreme, tanto da essere citato persino in un'iconica scena di Ritorno al Futuro: si tratta del momento in cui Marty McFly cerca di convincere il padre George ad aiutarlo mettendosi la tuta anti-radiazioni e fingendo di essere un extra-terrestre venuto dal pianeta Vulcano. Per stordire il padre, Marty mette su una cassetta proprio di Van Halen.

In alto su questa pagina potete visualizzare la versione estesa di tale scena.