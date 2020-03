Addio al drammaturgo Mart Crowley, autore di The Boys in the Band

Mart Crowley, uno dei più importanti drammaturghi americani, è scomparso nella giornata di ieri all'età di 84 anni. Crowley era l'autore della pièce teatrale The Boys in the Band (Festa per il compleanno del mio caro amico Harold); di quest'ultimo ha curato anche la sceneggiatura per la relativa trasposizione cinematografica.

Mart Crowley, apertamente omosessuale, era conosciuto soprattutto per il testo di The Boys and the Band, pièce fondamentale per Broadway e la comunità LGBTQ. La comedy debuttò in un teatro Off-Broadway nel 1968 ed è conosciuta come una delle prime commedie che raccontano la realtà omosessuale negli Stati Uniti.

La storia segue le vicende di un gruppo di ragazzi omosessuali di New York che si riuniscono per una festa di compleanno. Dopo gli storici eventi a Stonewall, The Boys and the Band divenne un film, diretto da William Friedkin, e intitolato in italiano Festa per il compleanno del mio amico Harold.



Il testo è tornato pochi anni fa a Broadway in occasione del cinquantesimo anniversario con un cast stellare comprendente, tra gli altri, Andrew Rannells, Jim Parsons, Zachary Quinto, Matt Bomer, Charlie Carver, Brian Hutchinson e Tuc Watkins. Vinse il Tony Award come miglior revival di una commedia. Il cast si riunirà in un adattamento cinematografico creato da Ryan Murphy per Netflix.

Mart Crowley scrisse un seguito dal titolo The Men from the Boys.

Ora il testo tornerà sullo schermo grazie a Ryan Murphy, creatore di American Horror Story.