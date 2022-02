Addio a Douglas Trumbull: è morto un mostro sacro della fantascienza al cinema

A pochi giorni dalla scomparsa di Monica Vitti se ne va un altro mostro sacro del cinema mondiale: in queste ore è infatti venuto a mancare Douglas Trumbull, scomparso all'età di 79 anni dopo due anni di battaglia contro un cancro.

La sua eredità resterà indelebile: maestro degli effetti speciali, la filmografia di Trumbull vanta alcuni dei più grandi film di fantascienza mai realizzati, ai quali contribuì con una creatività impareggiabile nel dietro le quinte dei reparti artistici.

Dall'affascinante inquadratura di apertura di Blade Runner di Ridley Scott in cui la distopia retro-futuristica di Los Angeles venne costruita con modellini incisi nel rame e riempiti di luci a fibre ottiche, fino all'iconica sequenza dello star-gate nel 2001: Odissea nello spazio, per la quale Trumbull ha sviluppato un tipo unico di fotografia noto come "slit-scan", il mago degli effetti speciali è stato un vero pioniere: nel corso della sua carriera ha lavorato anche a Star Trek: The Motion Picture, a Incontri ravvicinati del terzo tipo di Spielberg e allo sbalorditivo Silent Running, suo film d'esordio alla regia sceneggiato insieme a Michael Cimino.

A Trumbull, che è stato nominato per due Oscar e ha ricevuto due premi onorari dall'Academy, succede la figlia, che ha dichiarato: "Mio padre era un genio assoluto e un vero e proprio mago in questo settore. Il suo contributo all'industria del cinema e degli effetti speciali vivrà per decenni dopo di lui."

Le nostre condoglianze vanno alla famiglia. Grazie di tutto, signor Trumbull.