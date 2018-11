Addio a Douglas Rain, voce originale di HAL 9000 in 2001: Odissea nello spazio

L’attore Douglas Rain è morto la scorsa domenica mattina per cause naturali al St. Mary’s Memorial Hospital fuori Stratford, in Ontario. Aveva 90 anni.

Rain era noto principalmente per essere stato la voce originale del super-computer HAL 9000 nel capolavoro sci-fi di Stanley Kubrick, 2001: Odissea nello spazio (nella versione italiana era doppiato dal compianto Gianfranco Bellini).

Nato il 13 marzo 1928, Rain iniziò la sua professione come attore radiofonico per poi affinare la sua arte grazie agli studi presso l’Old Vic Theatre di Londra e negli anni diventerà una delle figure di punta dello Stratford Festival. Nel corso della sua carriera ha interpretato il ruolo del Marchese di Dorset e Tyrrell nel Riccardo III di William Shakespeare, dove il ruolo principale era affidato a Sir Alec Guinness (il vecchio Obi-Wan Kenobi della trlogia classica di Star Wars). Rain continuerà ad esibirsi in numerose repliche di opere shakespeariane per un totale di 32 stagioni allo Stratford Festival. La sua ultima apparizione in teatro fu per la produzione di A Man For All Seasons nel 1998. Nel 1972 ricevette una nomination ai Tony Award per il suo ruolo di Robert Bolt in Vivat! Vivat Regina!, dove appariva al fianco di Claire Bloom. Tra i suoi impegni sul piccolo schermo, ricordiamo Twelfth Night (1964) e Henry V (1966). Al cinema tornò a doppiare HAL 9000 in 2010 - L’anno del contatto.

Perfino il regista Edgar Wright - così come molte altre personalità dello spettacolo - ha mandato un pensiero all’attore scomparso ieri: “RIP Douglas Rain, the chillingly calm tones of HAL 9000 in ‘2001: A Space Odyssey’. One of the best performances in film, with just his voice.”