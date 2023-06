Addio a Cormac McCarthy, leggendario autore de La strada e Non è un paese per vecchi

Il leggendario autore americano Cormac McCarthy, celebre per ìNon è un paese per vecchi', 'Meridiano di Sangue' e premio Pulitzer per 'La strada', si è spento in queste ore all'età di 89 anni.

Icona della letteratura negli Stati Uniti da sette decenni, McCarthy è morto nella sua casa nel New Mexico, come confermato dal suo l'editore, Knopf. Nato il 20 luglio 1933 a Providence, Rhode Island, McCarthy divenne noto ai lettori per il suo stile di scrittura secco e specifico, che spesso includeva una punteggiatura minima. Nonostante abbia pubblicato diversi romanzi negli anni '60 e '70, è solo nel 1985, con la pubblicazione di 'Meridiano di Sangue', che conquistò agli occhi di tutti un posto d'onore del pantheon della letteratura americana e mondiale (notizia di qualche mese fa, Meridiano di sangue diventerà presto un film, diretto da John Hillcoat).

Da ricordare anche i primi romanzi, Il guardiani del frutteto, Il buio fuori, Figlio di Dio e Suttree, e i successi Cavalli selvaggi, Oltre il confine e Città della pianura, che insieme formarono l'ormai celeberrima Trilogia della Frontiera. Dalle sue opere successive arrivarono due dei film più acclamati dei primi anni duemila, The Road di John Hillcoat e Non è un paese per vecchi dei fratelli Coen, vincitore del premio Oscar al miglior film. I suo ultimi due romanzi, il dittico The Passenger e Stella Maris, usciti a un mese di distanza l'uno dall'altro negli USA, sono stati pubblicati nel 2022 e sono in corso di pubblicazione in Italia (col secondo che arriverà a settembre). Negli anni 2010 McCarthy approdò anche al cinema firmando la sceneggiatura di The Counselor del 2013, il film diretto da Ridley Scott con Michael Fassbender, Penélope Cruz, Cameron Diaz, Javier Bardem e Brad Pitt.

Se ne va così uno dei più grandi scrittori della nostra epoca: ricordiamo che l'adattamento italiano di Stella Maris arriverà prossimamente con Einaudi.