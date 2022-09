Addio a Coolio, è morto il rapper di Gangsta's Paradise

TMZ ha annunciato la scomparsa improvvisa del celebre rapper americano Coolio, molto noto negli anni '90 per una delle canzoni hip hop simbolo del decennio, Gangsta's Paradise. Il cantante, 59 anni, è stato trovato senza vita nell'abitazione di un amico a Los Angeles. Non sono state comunicate ufficialmente le cause della morte.

In base alle dichiarazioni del suo manager l'uomo sarebbe deceduto per un arresto cardiaco. Artis Leon Ivey Jr., in arte Coolio, entrò nel mondo rap alla fine degli anni '80, trovando il successo nei primi anni '90 con il primo album It Takes a Thief, e soprattutto nel 1995 con il singolo Gangsta's Paradise, nel quale si esibisce con il cantante R&B L.V., che verrà inserita nell'album successivo.



Gangsta's Paradise riprende il brano di Stevie Wonder del 1976, Pastime Paradise e fu scelta come soundtrack per il film Pensieri pericolosi, con protagonista Michelle Pfeiffer. La canzone venne poi inserita in diversi film - recuperate la recensione di Bad Teacher, una commedia con Cameron Diaz nella quale è presente la hit di Coolio.

In virtù del suo inserimento in Pensieri pericolosi, Gangsta's Paradise scalò le vette delle classifiche mondiali, sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo. Grazie al successo della canzone Coolio si aggiudicò un Grammy per la miglior performance rap solista.

Come molti suoi colleghi instaurò un legame con il cinema, recitando in diversi film e serie tv, spesso interpretando se stesso, tra cui Strani miracoli, Hollywood brucia, Batman & Robin - Coolio doveva essere lo Spaventapasseri nel sequel mai realizzato - Shriek - Hai impegni per venerdì 17? e Van Helsing - Dracula's Revenge, oltre ad episodi di Sabrina, vita da strega, La tata, Ultime dal cielo, Streghe e Joey.