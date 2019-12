Addio a Claudine Auger: in Thunerball fu la prima Bond girl di origini francesi

Claudine Auger si è spenta all'età di 78 anni dopo una ricca carriera nel mondo dello spettacolo, iniziata appena diciassettenne e durata ben quarant'anni. L'attrice fece il suo debutto cinematografico in Thunderball: Operazione Tuono, la quarta pellicola con protagonista James Bond uscita nelle sale nel 1965.

Al fianco di Sean Connery, nei panni di Dominique "Domino" Derval, Auger fu la prima Bond girl di origini francesi, aprendo la strada alle numerose attici straniere venute dopo di lei.

A dare la notizia su twitter è il profilo ufficiale del franchise di 007, che accompagna il post con un messaggio di cordoglio:

"È con grande tristezza che abbiamo appreso che Claudine Auger, interprete di Domino Derval in Thunderball (1965), è deceduta all'età di 78 anni. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici."

Il ruolo di Domino era stato originariamente scritto per una donna italiana, ma dopo l'incontro di Auger con lo scrittore e produttore Kevin McClory a Nassau, il personaggio è stato appositamente modificato per essere affidato alla giovanissima attrice che aveva folgorato lo sceneggiatore.

All'età di 18 anni, sposò Pierre Gaspard-Huit, sceneggiatore e regista più grande di lei di ben 25 anni, e in seguito l'attrice affermò che di sentire una profonda connessione con Domino proprio per il loro interesse verso uomini più maturi.

Grazie a Gaspard-Huit reciterà in alcuni dei suoi film più famosi quali La Maschera di Ferro con Leonardo DiCaprio e Kali Yug: La Dea della Vendetta.

La maggior parte dei film che l'hanno vista scritturata erano in lingua francese, ma Auger ha lavorato in tantissime produzioni di successo internazionale, soprattutto europee e in minoranza statunitensi.

Tra le ultime apparizioni ricordiamo quella nella serie britannica The Memoirs of Sherlock Holmes, andata in onda poco prima del suo ritiro dalle scene durato, ad oggi, vent'anni