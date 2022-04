Addio a Catherine Spaak: su Sky due grandi film per omaggiarla e ricordarla

La programmazione di Sky Cinema, che presto includerà anche Diabolik e Ghostbusters Legacy, oggi renderà omaggio a Catherine Spaak, icona del cinema italiano scomparsa in queste ore a 77 anni.

Artista poliedrica, che nella sua lunga carriera ha spaziato tra musica, cinema e televisione, icona di fascino ed eleganza, Catherine Spaak tra gli anni ’60 e ’80 ha recitato con alcuni grandi registi italiani come Alberto Lattuada, Luciano Salce, Dino Risi, Mario Monicelli, Pasquale Festa Campanile, Nanni Loy, Steno e Dario Argento: per ricordarla, Sky Cinema Comedy trasmetterà questa sera, 19 aprile 2022, due grandi pellicole a cui Catherine Spaak ha preso parte, che saranno disponibili anche in streaming su NOW e on demand su Sky.

Si inizierà alle 21.00 con Il sorpasso, capolavoro di Dino Risi, con Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant, in cui Gassman è Bruno, un quarantenne immaturo che trascina Roberto, un timido studente interpretato da Trintignant, in un viaggio a bordo di una decappottabile. Nel film Spaak è Lilly, la figlia di Bruno. A seguire sarà poi proposto Febbre da cavallo, immortale cult della comicità diretto da Steno, in cui Gigi Proietti ed Enrico Montesano impersonano rispettivamente Bruno Fioretti, detto “Mandrake”, e Armando Pellicci, detto “Er Pomata”, due scommettitori indebitati, che approfittano della somiglianza di uno di loro con un fantino per truccare una corsa. Nella pellicola Catherine Spaak è Gabriella, la bella fidanzata di “Mandrake”.

Per altre notizie vi avvertiamo a malincuore anche della morte di Ludovica Bargellini, star della serie di Paolo Sorrentino The Young Pope.