Addio a Carlo Macchitella, morto il produttore e fondatore di Rai Cinema e 01 Distribution

È scomparso improvvisamente, all'età di 71 anni, il produttore fiorentino Carlo Macchitella, storico dirigente Rai e produttore cinematografico tra i fondatori di Rai Cinema e 01 Distribution. I media riportano la notizia della scomparsa di una delle figure più importanti nell'ambito della produzione audiovisiva italiana.

Laureato in giurisprudenza ed entrato in Rai in seguito ad un concorso, Macchitella ha lavorato nel Consiglio d'Amministrazione di Cinecittà e Istituto Luce tra gli anni '80 e gli anni '90, producendo film come L'intervista di Federico Fellini e La famiglia di Ettore Scola.



Particolarmente rilevante la sua attività in Rai dal 1980 in poi, azienda alla quale ha contribuito con acquisizioni e produzioni importanti.

Nel 1999 venne nominato direttore generale di Rai Cinema e presidente di 01 Distribution, casa di produzione da lui co-fondata.

Lavorò alla produzione, per Rai Cinema, di film come Caterina va in città di Paolo Virzì, Buongiorno notte di Marco Bellocchio, La bestia nel cuore di Cristina Comencini e distribuì con 01 titoli come Il pianista, The Aviator e Million Dollar Baby.



Dal 2008 operò nella produzione con la sua società, Madeleine e iniziò una collaborazione dal 2016 con i Manetti Bros. - che abbiamo incontrato lo scorso anno per un'intervista su Diabolik e il cinema indie - lavorando alla produzione di Ammore e malavita, vincitore del David di Donatello al miglior film nel 2017. Coi Manetti fondò anche la società Mompracem, acquisendo i diritti di Diabolik e producendo i film diretti dai due registi.



