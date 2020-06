Addio care sceneggiature: ecco come Hollywood combatterà l'epidemia dai set

Come ogni altro settore lavorativo, anche Hollywood dovrà adattarsi al nuovo mondo colpito dal virus COVID-19, e i nuovi regolamenti per la sicurezza sui set potrebbe escludere le care, vecchie sceneggiature.

Mentre le normative continuano ad essere studiate per preparare gli addetti ai lavori a metterle in atto, Vanity Fair riporta che in una proposta elaborata dall'Alliance of Motion Picture and Television Producers, ci sarebbe anche un paragrafo che raccomanda l'eliminazione dell'uso della carta sui set. Ciò significherebbe niente più elenchi delle troupe, rapporti di produzione e, ovviamente, le sceneggiature; al posto di queste ultime, infatti, si suggerisce una strategia digitale, nel tentativo di minimizzare il rischio di trasmissione di COVID-19 (che può resistere sulla carta per un periodo di tempo sconosciuto).

Tra gli altri consigli, inoltre, anche un passaggio permanente alle "stanze degli sceneggiatori virtuali": la classica e romantica immagine di un tavolo pieno di scrittori con caffè e sigarette intenti a sbranarsi fra loro per far valere ognuno la propria idea potrebbe diventare presto soltanto un dolce ricordo. Ovviamente per il momento si tratta ancora di proposte soggette a modifiche, quindi resta da vedere quanto di tutto ciò sarà effettivamente preso in considerazione dagli studi.

Per altre notizie, vi ricordiamo che Avatar 2 si prepara a ricominciare le riprese, mentre la produzione di The Batman ha avuto il via libera per ripartire.