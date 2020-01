Addio a Edd Byrnes, star di Grease e Indirizzo permanente

Edd Byrnes, attore statunitense celebre per avere interpretato Vince Fontaine in Grease, è morto per cause naturali nella sua casa di Santa Monica, in California. A darne la notizie è stato il figlio Logan Byrnes (via The Wrap) con un commovente post diffuso sui social.

"È con profonda tristezza e dolore che condivido con voi la scomparsa di mio padre Edd Byrnes. Era un uomo straordinario e uno dei miei migliori amici. La sua è la storia di un ragazzino ambizioso che da New York è andato a Hollywood, a vent’anni, con poche centinaia di dollari e il sogno di diventare uno dei grandi del mondo dello spettacolo" ha scritto Logan Byrnes su Twitter.

Conosciuto ai più per aver recitato al fianco di John Travolta e Olivia Newton-John nel musical del 1978, Edd Byrnes (nome d'arte di Edward Breitenberger) ha raggiunto la notorietà grazie al ruolo di Kookie nella serie Indirizzo Permanente (in originale 77 Sunset Strip), show crime prodotto dalla Warner Bros. in cui è apparso per ben 137 episodi.

Nella sua carriera, l'attore ha partecipato anche a film come Cinque per la gloria di Roger Corman, 7 winchester per un massacro e Vado... l'ammazzo e torno di Enzo G. Castellari, Professionisti per un massacro di Nando Cicero. Per quanto riguarda la televisione, Byrnes ha recitato anche a diversi episodi di Fantasilandia e de La Signora in Giallo.