Addio a Burt Reynolds, l'attore di Quella sporca ultima meta aveva 82 anni

In questo 2018 se ne va un'altra star del cinema. La star di film celebri come Un tranquillo weekend di paura e Quella sporca ultima meta, Burt Reynolds, si è spento all'età di 82 anni.

La notizia è stata data al The Hollywood Reporter dal suo manager, Erik Kritzer. L'attore era ricoverato al Jupiter Medical in Florida ed è scomparso per un arresto cardiaco, ha confermato Kritzer.

Reynolds iniziò la carriera cinematografica nel 1961, non accreditato, in Anonima Peccati e poi, successivamente, in Area B2: Attacco!. Tra le sue interpretazioni ricordiamo anche La corsa più pazza d'America, Amici come prima, E ora: punto e a capo, Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso ma non avete mai osato chiedere e L'ultima follia di Mel Brooks. Nel 1997 partecipa a Boogie Nights - L'altra Hollywood, ruolo che gli portò una nomination agli Oscar; inizialmente non fu felice della sua stessa interpretazione, ma Reynolds ricevette comunque la nomination agli Oscar (che perse) e un Golden Globe.

In televisione ha partecipato a serial quali Ai confini della realtà, Gunsmoke, Hawk L'indiano e X-Files, fra gli altri. Di recente era stato scelto da Quentin Tarantino per un ruolo chiave nel suo nuovo Once upon a time in Hollywood ma, al momento, non sappiamo se l'attore sia riuscito o meno a girare le sue sequenze.

