Addio a Bob the Streetcat, il gatto divo più famoso di Londra

All'età di 14 anni è scomparso il gatto più famoso del Regno Unito. Bob the Streetcat, il felino rosso noto a Londra per esser stato il gatto di James Bowen e per aver cambiato il destino del giovane, all'epoca homeless e tossicodipendente in via di guarigione. Dalla storia di James Bowen e di Bob è stato tratto il film A spasso con Bob.

"Sento che la luce si è spenta nella mia vita. Non lo dimenticherò mai" ha dichiarato James Bowen nel commentare la morte di Bob.

James Bowen nel 2007 trovò Bob per strada, ferito e in pessime condizioni. Potersi prendere cura di Bob è stata una salvezza per Bowen, che in quel periodo vendeva il giornale The Big Issue fuori dalla metro.



La storia di James Bowen e Bob the Streetcat è stata raccontata in svariati libri e nel film A spasso con Bob, con Luke Treadaway nei panni di James Bowen. Il primo libro venne pubblicato nel 2012 da Hodder & Stoughton, e in poco tempo diventa un best seller, a cui fanno seguito altri libri come Il mondo secondo Bob, Un regalo di Bob e Il piccolo libro di Bob. Otto milioni di copie vendute nel mondo, in 40 lingue differenti. "Bob mi ha salvato la vita. Mi ha dato molto più della compagnia. Con lui al mio fianco, ho trovato una direzione e uno scopo che mi mancavano. Il successo che abbiamo raggiunto insieme attraverso i nostri libri e il film sono stati miracolosi. Ha incontrato migliaia di persone, ha toccato milioni di vite. Non c'è mai stato un gatto come lui".