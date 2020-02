Addio a Barbara Remington, illustratrice delle cover de Il signore degli anelli

L'illustratrice Barbara Remington, autrice anche di cover iconiche de Il signore degli anelli e Lo Hobbit, è scomparsa all'età di 90 anni. Remington è conosciuta principalmente per aver illustrato le edizioni tascabili dei romanzi fantasy di Tolkien per Ballantine Books, pubblicati per la prima volta nel 1965 e diventati in seguito edizioni cult.

Secondo quanto riporta il New York Times, Barbara Remington è morta lo scorso 23 gennaio a Susquehanna, in Pennsylvania. La sua morte è stata annunciata dall'amico John Bromberg, che ha indicato in un cancro al seno la causa della scomparsa.

Remington aveva parlato del suo lavoro sulle cover de Il signore degli anelli in un'intervista a AndWerve:"Ballantine aveva fretta di far uscire subito questi libri. Quando mi hanno incaricato di fare la grafica non ho avuto la possibilità di vedere nessuno dei due libri, anche se ho cercato di ottenere una copia tramite amici. Quindi non sapevo di cosa parlassero. Ho cercato di trovare persone che li avessero letti ma i libri non erano subito disponibili negli Stati Uniti e quindi avevo al massimo informazioni imprecise".



"Quando Tolkien vide l'albero da frutto disse 'Che cosa fanno le zucche su un albero?'. Certo che non erano zucche ma non era sicuro di cosa fossero. Era particolarmente perplesso per il leone in copertina perché non ci sono leoni nella storia. Ha chiesto a Ballantine di rimuovere i leoni dalla copertina così li hanno dipinti per i libri successivi".

Remington divenne fan di Tolkien in seguito:"Dopo aver letto il suo lavoro ero sbalordita. Sapevo che c'era qualcosa di speciale in lui. Se avessi letto prima Il signore degli anelli non credo che avrei potuto disegnare la cover".

