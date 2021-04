Addio a Ann Douglas, la vedova di Kirk aveva 102 anni

A poco più di un anno di distanza dalla scomparsa di Kirk Douglas è morta anche Ann Douglas, che per 66 anni gli era stata al fianco come moglie. Da Kirk aveva avuto i figli Peter ed Eric, mentre il figliastro e Premio Oscar Michael Douglas gli ha dedicato un sentito messaggio d'affetto essendole stato accanto per tutti questi anni.

Aveva compiuto 102 anni solo pochi giorni fa, il 23 aprile scorso, Ann Douglas ha raggiunto il marito Kirk a poco più di un anno dalla scomparsa di quest'ultimo. Nel corso della sua carriera era stata produttrice e filantropa e l'annuncio della sua morte è stato dato dalla famiglia, che ha comunicato come la donna si sia spenta pacificamente nella sua casa di Beverly Hills.

Il figliastro Michael Douglas l'ha ricordata con un messaggio pubblicato da People: "Anne era più di una matrigna e mai "cattiva". Ha tirato fuori il meglio di tutti noi, in particolare di nostro padre. Papà non avrebbe mai avuto la carriera che ha fatto senza il supporto e la collaborazione di Anne. Catherine [Zeta-Jones] e io e i bambini l'abbiamo adorata; sarà sempre nei nostri cuori". L'attore l'aveva anche omaggiata nel giorno del suo compleanno in un post su Instagram.

Nata il 23 aprile 1919, dopo un breve matrimonio con Albert Buydens, sposò l'attore Kirk Douglas il 29 maggio 1954, in un legame che durò 66 anni, fino alla morte di lui. Sopravvissuta al cancro al seno, aveva fondato "Research for Women's Cancers", capace di raccogliere milioni di dollari per finanziare una struttura di ricerca presso il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. Con il marito aveva creato anche "Harry's Haven", fondazione per la lotta all'Alzheimer presso la Motion Picture & Television Fund Home a Woodland Hills. Come produttrice cinematografica lavorò a film come Un magnifico ceffo di galera (1973), I giustizieri del West (1975), Deep River (2009) e al documentario Kirk Douglas: Before I Forget (2009).