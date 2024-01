Adan Canto è morto: addio alla star di X-Men: Giorni di un Futuro Passato

Adan Canto, popolare per il ruolo del mutante Sunspot in X-Men: Giorni di un Futuro Passato, si è spento all'età di 42 anni a seguito delle complicanze di un cancro appendicolare.

A confermare il decesso dell'attore è stata l'agente Jennifer Allen: "Adan aveva una profondità di spirito che pochi conoscevano veramente. Mancherà a molti", si legge in una nota. Nel cast di Designated Survivor Adan Canto è conosciuto sul piccolo schermo anche per il ruolo del ministro della giustizia colombiano Rodrigo Lara nella popolare serie Netflix Narcos e come il gangster Arman Morales nella serie poliziesca The Cleaning Lady.

Il primo amore di Adan Canto è stato proprio la musica: fin da adolescente compone canzoni pop rock ispirandosi alle sonorità di artisti come Bon Jovi e Damien Rice, ma quando successivamente pubblicò il suo album non ottenne il successo sperato rivolgendosi così al mondo della recitazione. Dopo qualche film in Messica, Adan Canto debuttò nella televisione statunitense con The Following, serie thriller con Kevin Bacon. Canto è poi apparso nella sitcom della ABC Mixology e negli show Narcos, Blood and Oil e Second Chance. Con X-Men: Giorni di un futuro passato Canto ha mosso i primi importanti passi nel mondo cinematografico. Tra i suoi progetti più recenti troviamo il film Agent Game e The Cleaning Lady.

