Adam Warlock verrà introdotto in Guardiani della Galassia Vol.3?

Fin da quando la scena post-crediti di Guardiani della Galassia Vol.2 ne ha mostrato l'esistenza, i fan si stanno domandando quando Adam Warlock farà finalmente la sua apparizione nell'Universo Cinematografico Marvel.

Creato da Stan Lee e Jack Kirby, Adam Warlock fece la sua prima comparsa nel primo volume di The Fantastic Four nel 1967, mentre assumerà per la prima volta il nome di Warlock nel 1972 in Marvel Premiere #1 ad opera di Roy Thomas e Gil Kane. Ha l'abilità di volare, di manipolare l'energia, è un esperto di magia e ha un'intelligenza di gran lunga sopra la media.

Nella scena post-crediti di Guardiani della Galassia Vol.2 veniva creato da Ayesha per vendicarsi proprio dei Guardiani. Da allora i fan si sono chiesti quando il personaggio sarebbe comparso per la prima volta e quale attore l'avrebbe impersonato: qui alcune fan art si sono sbizzarrite immaginandolo dapprima con il volto di Zac Efron e poi con le fattezze di Alexander Skarsgård. In molti teorizzavano una sua prima comparsa in Avengers: Infinity War, ma alla fine gli sceneggiatori della pellicola hanno ammesso di aver accarezzato brevemente l'idea per poi scartarla per mancanza di spazio.

Secondo quanto postato dall'utente TheMarvelScoopMaster su Reddit, sembrerebbe che la Marvel abbia iniziato un misterioso casting call e che potrebbe riguardare proprio il famigerato eroe dorato. "[Adam Warlock] sta arrivando, e sembra che apparirà in Guardiani della Galassia Vol.3. Il casting inizierà a novembre, quindi aspettatevi più notizie per allora".

Le riprese di Guardiani della Galassia Vol.3 dovrebbero iniziare con James Gunn che ha già ultimato la sceneggiatura ed è stato re-ingaggiato per dirigere la pellicola, la cui uscita dovrebbe avvenire per il 2022, ovvero dopo la fine degli impegni di Gunn con The Suicide Squad.