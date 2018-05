Adam Warlock non sarà in Avengers 4, i fratelli Russo sulla 'posta in gioco'

Dopo l'enorme successo di Avengers: Infinity War, i fratelli Russo hanno parlato dell'assenza del personaggio di Adam Warlock all'interno della pellicola dei Marvel Studios.

"E' un personaggio in mano a James Gunn e non abbiamo mai considerato l'idea di includerlo in Infinity War" hanno confermato i due filmaker "Avevamo già tanti eroi che il pubblico ama, ai quali rendere giustizia e dargli più screen time. Vuoi che l'eroe e il villain abbiano un collegamento emotivo e non potevi averlo con Warlock e Thanos".

Ma Adam Warlock non sarà nemmeno in Avengers 4, in quanto - dopo esser stato annunciato alla fine di Guardiani della Galassia vol.2 - dovrebbe debuttare in Guardiani della Galassia vol.3: "No, Adam Warlock non ci sarà. Il nostro obiettivo è quello di raccontare delle storie all'interno del Marvel Cinematic Universe, non realizzare degli adattamenti fedelissimi dei fumetti.".

I fratelli Russo hanno poi parlato della posta in gioco che ci sarà nel film del 2019: "Thanos è un villain formidabile e batterlo avrà un costo molto alto. Amiamo le poste in gioco, ci crediamo, e vogliamo continuare a cambiare l'Universo Marvel. Abbiamo avuto un grosso cambiamento alla fine di The Winter Soldier, alla fine di Civil War e di Infinity War e, naturalmente, sarà la stessa cosa alla fine di Avengers 4".