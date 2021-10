Adam Warlock nell'MCU: che ruolo potrebbe avere al di fuori dell'Infinity Saga?

Alla fine Adam Warlock ce l'ha fatta: il celebre eroe Marvel si appresta a fare il suo esordio nell'MCU in occasione di Guardiani della Galassia vol.3, ma già i fan si interrogano sul modo in cui il personaggio interpretato da Will Poultier potrà incastrarsi in questa Fase 4 che già si è lasciata alle spalle l'Infinity Saga.

Mentre già nascono le prime fan-art su Adam Warlock, dunque, proviamo a immaginare lo scenario nel quale il nostro potrebbe andare a inserirsi: nei fumetti, come i fan ben sanno, l'uomo artificiale creato dall'Enclave ricopre un ruolo fondamentale in particolar modo durante la guerra contro Thanos, essendo Warlock, tra le altre cose, anche il custode della Gemma dell'Anima.

Scenario, quest'ultimo, che difficilmente potrà ripresentarsi nell'MCU attuale, con Thanos già sconfitto e la Gemma in possesso di Visione. Più probabilmente, dunque, la storia di Warlock avrà a che fare con la Contro-Terra e con l'Alto Evoluzionario, creatore di Rocket e tra i più quotati per il ruolo di villain in Guardiani della Galassia vol.3.

Nonostante le teorie secondo cui Warlock potrebbe esordire prima di Guardiani della Galassia vol.3, dunque, è molto probabile che il nuovo eroe dell'MCU faccia il suo debutto sul grande schermo in una situazione di questo tipo. Cosa ne pensate? Avete in mente altri possibili scenari per l'esordio di Warlock? Fatecelo sapere nei commenti!