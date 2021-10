Adam Warlock esordirà nel MCU prima di Guardiani della Galassia 3? Parliamone

Nelle scorse ore James Gunn ha annunciato che Will Poulter sarà Adam Warlock nell'attesissimo Guardiani della Galassia 3, ma i fan già si chiedono se il supereroe dello spazio potrà esordire nel Marvel Cinematic Universe prima dell'uscita del nuovo capitolo della saga di Star-Lord e compagnia.

Guardiani della Galassia Vol. 3 dovrebbe arrivare nel 2023 e la produzione sta per iniziare ufficialmente, e tutto fa pensare che Adam Warlock avrà un ruolo predominante all'interno della trama: il personaggio del resto era stato anticipato per la prima volta alla fine di Guardiani della Galassia Vol. 2, ma considerata la forte interconnessione che regola i meccanismi del Marvel Cinematic Universe, c'è sempre la possibilità che Adam Warlock arrivi sul grande schermo prima di Guardiani della Galassia 3.

Del resto quello ottenuto da Will Poulter ai danni di Rege-Jean Page e George MacKay potrebbe rappresentare un ruolo importante nel futuro del MCU, ed è assai probabile che Kevin Feige abbia piani a lungo termine per Adam Warlock anche nel post-Guardiani 3. Tuttavia, vale almeno la pena provare a riflettere, restando nel divertente campo della speculazione, su quali altri film potrebbero ospitare una comparsata di Adam Warlock. Come sappiamo molti dei personaggi dei Guardiani della Galassia saranno presenti in Thor: Love and Thunder, che uscirà a maggio 2022 e le cui riprese sono già terminate: ci sarà anche Will Poulter come Adam Warlock? Improbabile, ma i Marvel Studios sono maestri nella realizzazione di scene post-credit segretissime e lo stesso Gunn potrebbe girarne una all'inizio della produzione di Guardiani 3 per consegnarla allo studio in tempo per il montaggio finale di Thor 4.

Senza contare che ci sono diversi altri progetti MCU ambientati nello spazio, come The Marvels e la serie tv Secret Invasion, due titoli che sicuramente saranno direttamente collegati l'uno all'altro grazie alla figura del Nick Fury di Samuel L. Jackson, visto l'ultima volta su una navicella spaziale alla fine di Spider-Man: No Way Home. Per il momento non ci resta che aspettare e vedere: voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.