Adam Sandler voleva rinunciare a Ubriaco d'Amore: 'Vidi Magnolia e pensai di non farcela'

Quella tra Adam Sandler e Paul Thomas Anderson è la storia di uno splendido quanto atipico sodalizio artistico, ma soprattutto di una splendida amicizia: a raccontarne la genesi è stato proprio il protagonista di Ubriaco d'Amore nel corso di una recente intervista.

Fu Tom Cruise, secondo il racconto di Sandler, a metterlo in contatto con il regista de Il Petroliere: "Conobbi Tom quando lo conobbe Nicole Kidman, al Saturday Night Live. Io ero tipo innamorato di lui. Tom mi chiamò e mi disse: 'Sto girando un film con un mio amico, gli piacerebbe molto lavorare con te. Posso passartelo al telefono?' Paul fu molto gentile, mi disse di adorare Billy Madison ed io tipo: 'Ok, grazie', ma non avevo idea di chi fosse" ha spiegato l'attore.

L'idea, Sandler, se la fece qualche tempo dopo: "Erano le 11 di mattina, non avevo niente da fare e Magnolia era appena uscito. Pensai: 'Questo è il film di quel ragazzo, andiamo a vedere com'è'. Era sold out, ero seduto in prima fila e guardandolo io ero terrorizzato, pensavo: 'Questo tipo è decisamente più bravo di me. Non voglio farlo. Rovinerò il film! Santa mer*a'" ha raccontato la star di Diamanti Grezzi.

Il nostro Sandman, fortunatamente, tornò sui suoi passi e diede vita ad una delle migliori prove della sua carriera: per saperne di più, qui trovate quelle che per noi sono le migliori interpretazioni di Adam Sandler.