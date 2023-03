Adam Sandler al vetriolo: 'I critici? Non sanno di che ca**o parlano'

Adam Sandler non è mai stato esattamente uno degli attori più amati dalla critica, al netto di episodi come Ubriaco D'Amore o Diamanti Grezzi: il comico è però riuscito in ogni caso a diventare a suo modo un'icona del cinema americano, e durante la consegna del Premio Mark Twain ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

A celebrare la carriera dell'attore sono intervenuti numerosi colleghi (tra cui Drew Barrymore, che pochi giorni fa ha parlato del suo prossimo film con Adam Sandler), ma ad un certo punto della serata è stato ovviamente il diretto interessato a salire sul palco: "La gente mi chiede sempre: 'Come ti fanno sentire tutte quelle recensioni negative? Ti fanno sentire una mer*a?' E io dico no, davvero. E penso che la ragione per cui non fanno male sia che tutti voi ragazzi mi avete fatto sentire un grande per le cose che abbiamo fatto insieme" sono state le sue parole.

Sandler ha quindi proseguito: "E tutti i miei amici comici, gli attori, gli scrittori, i collaboratori, i membri delle crew, la gente per strada, la mia famiglia, i miei bambini, la mia ragazza per sempre Jackie, tutti voi mi avete fatto capire che i critici non sanno di che ca**o parlano. Quindi grazie a tutti. Grazie per aver creato un uomo disilluso e psicotico". E voi, da che parte state? Adam Sandler o critica cinematografica? Fatecelo sapere nei commenti!