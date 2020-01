Adam Sandler nel primo trailer italiano di Diamanti Grezzi, su Netflix dal 31 gennaio

Dopo essere stato osannato in America per la visione dei fratelli Safide e soprattutto per la straordinaria interpretazione di un Adam Sandler mai così bravo, tanto da ricevere i complimenti di Daniel-Day Lewis in persona, l'attesissimo Diamanti Grezzi uscirà anche da noi grazie a Netflix, che ha diffuso oggi il primo trailer ufficiale.

La storia di Diamanti Grezzi è ambientata nel Diamond District di New York City e vede al centro del racconto Howard Ratner (Sandler), proprietario di un negozio di gioielli e conosciuto per commerciare i suoi prodotti con persone ricche e famose. Dopo una serie di eventi, Ratner si vede costretto a pagare dei grossi debiti, questo dopo che la sua merce gli viene portata via da uno dei suoi migliori venditori e dalla ragazza.



Dopo le ottime interpretazioni nei bellissimi Ubriaco d'Amore di Paul Thomas Anderson e The Meyerowitz Stories di Noah Baumbach, Sandler torna al dramma d'autore per inframezzare la sua carriera nel mondo della commedia americana senza pretese, dando in questo Diamanti Grezzi una prova attoriale che secondo la critica statunitense merita addirittura una nomination agli Oscar.



L'ottimo Diamanti Grezzi vede nel cast anche Julia Fox, Lakeith Stanfield, Idina Menzel e Noah Fisher, per un'uscita prevista su Netflix il prossimo 31 gennaio. Un altro dei migliori film della stagione cinematografica internazionale che non avremmo mai visto nel Bel Paese se non fosse stato per il servizio di streaming online.