Adam Sandler torna a fare sul serio: in arrivo nuovo film coi registi di Diamanti Grezzi?

Diamanti Grezzi è stato celebrato come uno dei migliori film degli ultimi anni, e adesso secondo un nuovo rapporto Adam Sandler e i fratelli Safdie potrebbero essere pronti a collaborare di nuovo.

Secondo nuove indiscrezioni rimbalzate tra The Playlist e IndieWire, infatti, diverse fonti hanno affermato che Adam Sandler e i Safdies stanno "già preparando un altro progetto". Non sono stati forniti ulteriori dettagli, quindi al momento non è neppure chiaro se si tratti di un film o di una serie televisiva, né se Adam Sanders sia effettivamente il protagonista (potrebbe semplicemente essere un produttore.)

Inutile dire, però, che se fosse vero l'interesse da parte dei fan - sia quelli dell'attore che quelli dei registi, che nel giro di pochi anni si sono conquistati un certo status cult dopo il successo di Good Time con Robert Pattinson - sarebbe già pronto a schizzare alle stelle: del resto quella di Diamanti Grezzi, insieme a quella di Punch-Drunk Love di Paul Thomas Anderson e The Meyerowitz Stories di Noah Baumbach, è considerata all'unanimità come la miglior prova d'attore della carriera di Adam Sandler.

Se questo misterioso progetto dovesse concretizzarsi, poi, sarebbe la terza collaborazione tra i fratelli registi e Adam Sander: forse alcuni di voi ricorderanno infatti il cortometraggio Goldman vs Silverman, uscito poco dopo il successo di Diamanti Grezzi.