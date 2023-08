Adam Sandler torna su Netflix: ecco il trailer del nuovo film, il titolo è lunghissimo!

Tra i titoli imperdibili di Agosto 2023 su Netflix c'è il nuovo film che vede Adam Sandler protagonista: You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah. Nei ruoli principali, oltre a Idina Menzel, ci saranno anche le figlie stesse di Sandler: Sunny e Sadie Sandler.

Sunny: "Il mio bar mitzvah determinerà il futuro della mia vita. Se farò un party stupendo, mi si apriranno delle porte. E quindi penso che Dua Lipa renderebbe il mio party perfetto".

Adam: "Potresti avere una vasca piena di palline colorate"

Sunny:"Ma è per bambini! Ormai ho il ciclo da 7 mesi"

Adam: "Che ciclo lungo, figlia mia..."

Queste sono le prime battute del dialogo presentato all'inizio del trailer del nuovo film Netflix. La tensione è nell'aria, i preparativi devono essere fatti al più presto e in maniera impeccabile, ma un intoppo complica la storia: l'amicizia tra Sunny (che interpreta Stacy Friedman) e Samantha Lorraine (che interpreta la sua migliore amica, Lydia Rodriguez) verrà 'corrotta' da un conflitto d'interessi.

Come si vede nel trailer, Lydia tradirà la fiducia di Stacy, baciando la sua crush. L'amicizia tra loro due sarà abbastanza forte da non essere realmente incrinata da tale evento? Riuscirà Stacy ad avere il party perfetto?

Non resta che aspettare l'uscita del film per avere una risposta a questi interrogativi. Nel frattempo però vi rimandiamo ad un nostro approfondimento sulle migliori interpretazioni di Adam Sandler.