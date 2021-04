Adam Sandler, la star di Diamanti Grezzi in un video virale su Tik Tok: ecco perché

Adam Sandler è la nuova star virale della settimana su Tik Tok. Per quale motivo? Il cinema e i progetti per il grande schermo di Sandler non sono la causa di un successo così notevole negli ultimi giorni sul popolare social network. L'attore è stato protagonista di un episodio piuttosto comune alle star che si aggirano indisturbate in città.

Adam Sandler è uscito con i suoi figli per recarsi ad acquistare dei pancake ma fuori dal locale ha compreso che avrebbe dovuto aspettare 30 minuti prima di effettuare la propria ordinazione. Una delle dipendenti del locale non ha riconosciuto l'attore e dopo aver compreso di aver incontrato Adam Sandler ha pubblicato un video su Tik Tok, diventato ben presto virale.



"Non rendersi conto che era Adam Sandler e dicendogli dell'attesa di 30 minuti lui ovviamente se ne va perché non aspetterà 30 minuti" ha scritto Dayanna Rodas nella didascalia del video, nel quale si riprende con un filtro che mostra la sua faccia come quella di un clown.

Adam Sandler è una delle star di Hollywood più ricche e i suoi film sono quasi sempre un successo al botteghino: Sandler ha spiegato come riesce a comprendere che un un suo film avrà successo, quali sono le motivazioni che lo portano a capire sin da subito che un suo determinato film sbancherà i box-office.

Secondo EW, Adam Sandler ha confermato di essere passato dal ristorante ma ha rilasciato commenti. Nel frattempo sul web il video della dipendente del locale è stato visto da tantissime persone.



