Adam Sandler sbanca Netflix: il suo film è già in top 10!

Il nuovo film facente parte dell'accordo di collaborazione tra la star della commedia Adam Sandler e il servizio streaming di Netflix ha fatto ancora centro e, pur essendo molto diverso dai film cui l'attore ci aveva abituati, è riuscito a sbaragliare la concorrenza e ad entrare immediatamente tra i film più visti della settimana sul servizio.

Lo scorso fine settimana, Netflix ha distribuito il dramma adolescenziale You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah, che vede protagonisti tutti e quattro i membri della famiglia di Sandler. Sandler, sua moglie e le sue due figlie sono tutti presenti nel film, che segue due migliori amici adolescenti che vengono coinvolti in un dramma prima del loro bat mitzvah.

You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah potrebbe non essere paragonabile alle commedie di Sandler, più zuccherose e rivolte principalmente a un pubblico adulto, ma sta già dimostrando di poter essere un successo per Netflix come i suoi precedenti lavori. Il film è già salito in cima alla Top 10 giornaliera di Netflix negli Stati Uniti.

A proposito, leggete la recensione di Murder Mystery 2 con la coppia Adam Sandler-Jennifer Aniston.

L'edizione di domenica della Top 10 di Netflix vede You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah al primo posto. La nuova fatica di Sandler ha superato successi recenti come Heart of Stone con Gal Gadot e L'esorcista del Papa con Russell Crowe.

In una recente intervista con EW, la regista di You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah, Sammi Cohen, ha parlato della "magia" che deriva dal lavorare con l'intera troupe dei Sandler.

"È una specie di magia. Non credo che vivrò mai più un'esperienza del genere", ha detto Cohen. "È quasi surreale perché, innanzitutto, i Sandler mi hanno reso parte della famiglia. Non mi sono mai sentita un estranea, non mi sono mai sentita un'ospite. E ciò che è incredibile vedere è che lo fanno con tutta la comunità. Penso che il senso di comunità e la famiglia siano i pilastri dell'essere ebreo, e i Sandler hanno questo modo di far sentire tutti in famiglia e a casa. C'è questo senso di facilità e di presentarsi così come si è. Quando ti senti in famiglia, puoi essere te stesso. E questo, a mio avviso, genera battute più divertenti e c'è meno filtro su tutto. Puoi abbassare le spalle, rilassarti e divertirti".