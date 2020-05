Adam Sandler rischiò la vita sul set di Diamanti Grezzi: 'Stavo per soffocare!'

A quanto pare l'acclamata interpretazione di Adam Sandler per Diamanti Grezzi stava per costare un prezzo altissimo all'attore, che ha rivelato che il film più acclamato della sua carriera stava anche per costargli la vita.

In un'intervista con Entertainment Weekly (via The Wrap), Sandler e i registi Josh e Benny Safdie hanno rivelato che l'incidente quasi fatale si è verificato durante le riprese della scena in cui il protagonista Howard, impulsivo e dipendente dal gioco d'azzardo, viene rapito dal cognato Arno: i Safdies hanno spiegato che Keith Williams Richards e Tommy Kominik, che interpretano le guardie del corpo di Arno, non erano mai stati in un film prima di allora e non avevano idea di quanto dovessero "spingere" mentre malmenavano Sandler durante l'intensa sequenza.

"Sandler era così in parte, così calato nel personaggio, che la cosa è iniziata a farci paura perché si stava soffocando ad un certo punto di quella scena ma nessuno ha colto i segnali lì per lì", ha detto Josh Safdie. "Gli attori che erano con lui pensarono che stava soltanto recitando la parte di Howard, ma in realtà era Adam che non riusciva a respirare."

Sandler ha anche spiegato di aver riportato a casa diversi lividi dalle riprese, dato che il suo scellerato personaggio viene ripetutamente picchiato dai sicari di Arno. Ma, nonostante ciò, Sandler ha detto che gli piacerebbe lavorare di nuovo con i Safdies. “Ne parliamo costantemente, amico. Adoro questi ragazzi, li adoro. Voglio dire, sono cineasti incredibili", ha detto. "Adoro avere questi nuovi amici, parliamo di continuo e penso che siano semplicemente delle persone fantastiche. Muoio dalla voglia di lavorare di nuovo con loro."

Prima che arrivasse su Netflix, Everyeye a inizio anno aveva inserito Diamanti Grezzi nella classifica dei migliori film inediti in Italia. Dopodiché lo ha promosso a pieni voti nella recensione di Diamanti Grezzi, che vi invitiamo a recuperare.