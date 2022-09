Adam Sandler ha una risposta bellissima per quelli che odiano i suoi film

Adam Sandler è uno degli attori più ricchi ma anche uno dei più criticati, soprattutto per la qualità dei suoi film. Tuttavia, Sandler è riuscito in diversi casi a stupire critica e pubblico e l'ultimo è il film dei fratelli Safdie, Diamanti Grezzi. L'attore ha ricordato l'importanza del film e dei consigli che gli diede suo padre.

"Ricordo sempre quello che mio padre mi disse una volta. Era un duro bastardo, ha attraversato alti e bassi nella sua vita, come non avere un lavoro per un anno o due e non dircelo. Ricordo una volta che qualcosa non andò per il verso giusto. Avevo fatto schifo sul palco o avevo sbagliato un'audizione, non ricordo. Ero sconvolto e probabilmente imbarazzato. Mi disse 'Adam, non puoi essere sempre felice. Alla gente non piacerai sempre. Ti capiterà di fallire'. E io gli dissi 'Ma io voglio solo essere un uomo felice, tutto il resto non mi interessa'. E lui disse 'Non potrai mai sapere di essere davvero felice se non avrai provato anche le altre sensazioni'" ha dichiarato Sandler.



Sulle critiche ricevute dalla stampa per la qualità dei suoi film, Adam Sandler spiega:"A volte rimango deluso. Più che altro perché invito spesso tutte queste fantastiche persone a cui voglio bene a fare un film con me e non vorrei vederle impegnate con la lettura di certa merda su ciò che abbiamo fatto". Se invece non siete d'accordo con la critica scoprite le migliori interpretazioni di Adam Sandler.



Il prossimo film di Adam Sandler sarà il sequel di Murder Mystery, al fianco della co-protagonista Jennifer Aniston.

Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Murder Mystery.