Adam Sandler commenta la morte di Bob Barker: 'Una giornata straziante!'

Di recente è uscito su Netflix il nuovo film prodotto da Adam Sandler, You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah. L’attore, fresco di successo con la sua nuova pellicola, ha voluto ricordare con un post sul social X il suo collega Bob Barker, scomparso di recente.

“L'uomo. Il mito. Il migliore. Un ragazzo così dolce e divertente da frequentare. Mi piaceva parlare con lui. Adoravo ridere con lui. Mi piaceva che mi prendesse a calci nel sedere. Mancherà a tutti quelli che conosco! Un giorno straziante. Con affetto a Bob e alla sua famiglia! Grazie per tutto quello che ci hai dato!”

Il post è diventato immediatamente virale raggiungendo i 35.000 like nell’arco di pochissimo tempo. All’interno della sezione commenti molti utenti hanno ricordato con affetto Barker, sottolineando come sia stata una figura costantemente presente e importante all’interno della vita di milioni di americani.

Sandler e Bob Barker hanno lavorato assieme nel film “Un tipo imprevedibile” (Happy Gilmore), in cui Barker interpretava sé stesso.

Bob Barker era una delle icone televisive più famose negli Stati Uniti d’America. Ha condotto il programma “Ok il prezzo è giusto” dal 1972 al 2007, uno dei più longevi. Inoltre è stato il presentatore di Miss Universo per quasi 20 anni. Molti lo ricorderanno poiché viene citato spesso nella serie tv “How I Met Your Mother”, dato che Barney Stinson è convinto che il presentatore televisivo sia suo padre.

Adam Sandler ha ripreso quota come attore dopo la magnifica performance in Diamanti Grezzi dei fratelli Sadfie (Recensione di Diamanti Grezzi), dopo anni di critiche. E voi avete visto la pellicola? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.