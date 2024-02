Adam Sandler riceverà il premio alla carriera ai People's Choice Award 2024

Domenica 18 febbraio nel corso dell'edizione 2024 dei People's Choice Award, Adam Sandler sarà omaggiato di un premio alla carriera nel genere della commedia durante la cerimonia che verrà presentata dalla star di Shang-Chi e Barbie, Simu Liu, al Barker Hangar di Santa Monica in California, in onda su NBC, Peacock e E!

Conosciuto per commedie come Un weekend da bamboccioni, Un tipo imprevedibile e Prima o poi me lo sposo, Adam Sandler ha dimostrato di sapersi cimentare anche in narrazioni drammatiche, come Diamanti grezzi e Hustle; non perdetevi il primo trailer di Spaceman, il prossimo film con protagonista la star di 50 volte il primo bacio.



Cresciuto artisticamente in quella fucina di talenti del Saturday Night Live negli anni '90, Adam Sandler si è distinto a Hollywood come uno dei comici maggiormente redditizi, con una media di cento milioni di dollari al box-office per film.

Fondatore della compagnia di produzione Happy Madison Productions, ha lavorato a moltissime commedie di grande successo dal punto di vista commerciale ma stroncate quasi sempre dalla critica, che non gli ha mai risparmiato critiche in alcuni casi anche feroci.



Tuttavia, Sandler si è destreggiato bene anche in film maggiormente impegnati come Ubriaco d'amore di Paul Thomas Anderson, Reign Over Me e The Meyerowitz Stories di Noah Baumbach.

Pochi giorni fa è stato annunciato il sequel di Leo, il film d'animazione con Adam Sandler protagonista vocale nei panni di una lucertola avventurosa.