Ad Adam Sandler resta solo un anno da vivere nel trailer di Leo, il nuovo film Netflix

Leo è la nuova pellicola d'animazione realizzata in esclusiva per la piattaforma Netflix. Stavolta il protagonista è Adam Sandler nei panni di una lucertola. L'amato comico è conosciuto al grande pubblico soprattutto per le sue divertenti commedie che lasciano sempre messaggi di fondo importanti.

Nel film il comico interpreta questa lucertola, l'animale domestico di una classe di bambini, la quale scoprendo che gli resta poco da vivere decide di scappare via, ma tuttavia il suo buon cuore non gli renderà le cose facili.

Si tratta quindi di un ruolo piuttosto commovente, ma l'elemento divertente è che anche le figlie di Sandler avranno un ruolo in Leo, infatti daranno la loro voce ad alcuni dei piccoli della classe. Se volete vedere il trailer del film, potete trovarlo in calce alla notizia.

Uno dei registi della pellicola è Robert Smigel, che ha già lavorato con Adam Sandler in passato, il cineasta ha parlato ai microfoni di The AV Club del suo rapporto con l'attore: "Io e lui abbiamo legato in modo abbastanza particolare, forse perché veniamo da famiglie ebree molto unite, mi piace dire che è il mio migliore amico nel mondo dello spettacolo".

E voi siete curiosi di sapere cosa avrà in serbo questa nuovo film d'animazione? In attesa di saperne di più, vi lasciamo la nostra recensione di Diamanti Grezzi, in cui Sandler ha dimostrato di cavarsela anche in ruoli drammatici.

