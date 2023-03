Adam Sandler re della commedia, al comico il King of Comedy Award 2023

Adam Sandler è uno dei comici più affermati nel mondo dello spettacolo americano, conosciuto in tutto il mondo grazie alle commedie che riscuotono grande successo tra gli spettatori e poca considerazione dai critici. Prodotto del Saturday Night Live, vera e propria fucina di talenti comici da diversi decenni.

Variety riporta che Adam Sandler riceverà il King of Comedy Award ai Nickelodeon Kids' Choice Awards 2023. Sandler è un veterano della kermesse, avendo accumulato ben 10 statuette della manifestazione nel corso degli anni.



Interpellato per un commento sul premio, che ritirerà seduto su un trono gigante come un vero e proprio re della commedia, Sandler ha dichiarato:"Mi diverto così tanto con questa stravaganza di premi, e sarò sempre entusiasta di stare con i bambini! Amore a tutti!". L'ultimo discorso di Sandler in pubblico è stato scritto dalle figlie e l'ammissione dell'attore ha reso celebre il ritiro del suo Gotham Award 2022.



Paul J. Medford, vicepresidente di Nickelodeon e produttore esecutivo dei Kids' Choice Awards ha spiegato:"I Kids' Choice Awards di quest'anno sono unici, in quanto abbiamo sostituito la semplice formula della cerimonia di premiazione con un viaggio pieno di magia che conduce il pubblico, i nostri conduttori Charli e Nate e tutti i nostri premiati in un percorso attraverso spettacoli tecnologici, set surreali e tonnellate di melma. È sicuramente la versione alternativa dell'universo di uno show di premi e non vediamo l'ora che tutti lo vedano".



Scoprite su Everyeye le migliori interpretazioni di Adam Sandler.