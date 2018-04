Adam Sandler protagonista di Uncut Gems, prodotto da Martin Scorsese

Uno degli attori più discussi di Hollywood è. I suoi film e il suo talento sono da sempre apprezzati da alcuni ma altrettanto criticati da molti spettatori. La sua carriera ha vissuto un percorso altalenante. Ora perè arrivato un altro progetto, del quale sarà protagonista:, il nuovo film dei

Uncut Gems è co-scritto e diretto dai fratelli Safdie e prodotto da A24, secondo quanto riporta Deadline. La casa di produzione ha firmato pellicole come Ex Machina, Room e Lady Bird.

I due fratelli sono diventati sempre più popolari nel panorama del cinema indipendente, dal loro debutto nel 2008 fino a Good Time, con protagonista Robert Pattinson.

Anche se i dettagli della trama sono ancora in fase di lavorazione, Uncut Gems dovrebbe essere un thriller ambientato a New York e incentrato sul commercio di diamanti. Adam Sandler affiancherà Jonah Hill, che si è unito al casto qualche tempo fa.

Il team di produttori vedrà anche l'illustre nome di Martin Scorsese. Attualmente Adam Sandler sta ultimando il suo ultimo film per Netflix, The Week Of, nel quale recita anche Chris Rock. Di recente è stato anche annunciato che Adam Sandler lavorerà nuovamente con la co-protagonista di Mia moglie per finta, Jennifer Aniston, nella commedia Netflix, Murder Mystery, diretta da Kyle Newacheck.

Adam Sandler ha recitato ultimamente in The Meyerowitz Stories, diretto da Noah Baumbach, con Dustin Hoffman, Ben Stiller, Emma Thompson e Candice Bergen.