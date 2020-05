Adam Sandler: tutto suoi prossimi film della star, tra Netflix e Jennifer Aniston

Adam Sandler è stato uno fra i primissimi attori, se non il primo in assoluto, a puntare sul servizio di streaming on demand Netflix fin dai primi mesi di vita della piattaforma.

La lungimiranza dell'attore e dei suoi agenti ha ripagato, con un contratto a dir poco remunerativo più volte aggiornato e prolungato nel corso del tempo. Dal 2015, Adam Sandler è apparso in un film Netflix all'anno (nota bene: Diamanti Grezzi è stato distribuito da Netflix in Italia, ma è una produzione A24), e i fan sono naturalmente curiosi della prossima collaborazione tra la star e il servizio di streaming.

Sandler ha prodotto la commedia del 2020 The Wrong Missy tramite la sua compagnia Happy Madison Productions, ma in realtà non appare davanti alla macchina da presa. Entro la fine dell'anno, però, tornerà su Netflix con un ruolo da protagonista in Hubie Halloween.

Il film non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma sarà disponibile per tutti gli abbonati della piattaforma entro il 2020, presumibilmente ad ottobre. Diretta da Steven Brill, sarà una commedia di le vacanze incentrata sul volontario Hubie Dubois, che nella notte di Halloween si ritroverà ad indagare su un mistero di omicidio avvenuto a Salem, nel Massachusetts.

Nel cast ci saranno alcuni frequenti collaboratori di Sandler, tra cui Tim Meadows, Rob Schneider, Maya Rudolph e Colin Quinn e Kevin James, che in precedenza è apparso nei film Happy Madison Grown Ups, Pixels e Sandy Wexler. La sceneggiatura di Hubie Halloween è stata co-scritta dallo stesso Sandler, in collaborazione con Tim Herlihy, che per la coppia Sandler-Netflix aveva già scritto The Ridiculous 6.

Ricordiamo, inoltre, che Netflix svilupperà anche il sequel di Murder Mystery, con Adam Sandler e Jennifer Aniston: secondo quanto riportato, lo sceneggiatore del primo film James Vanderbilt tornerà per scrivere anche il sequel, che come accaduto col prossimo Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh avrà un cast corale diverso e altrettanto ricco rispetto al primo episodio. Murder Mystery 2 sarà segnato la terza collaborazione tra Sandler e la Aniston, la prima rappresentata dalla commedia romantica Mia Moglie Per Finta, uscita nel 2011.