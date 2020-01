Adam Sandler prolunga il suo accordo con Netflix: produrrà quattro nuovi film

Nel giorno dell'uscita di Diamanti Grezzi su Netflix, Variety rende noto che la Happy Madison Productions di Adam Sandler ha firmato un nuovo accordo con il colosso dello streaming per la produzione di quattro nuove pellicole.

L'annuncio arriva direttamente da Netflix, che ha confermato che Murder Mystry, commedia con protagonisti Sandler e Jennifer Aniston, l'anno scorso è stato il film più visto dell'intera piattaforma. Murder Mystery ha inoltre firmato la sesta collaborazione tra l'attore e Netflix dopo The Ridicolous 6, The Do-Over, Sandy Wexler, The Week Of e l'imminente Hubie Halloween.

Stando ai dati rivelati dal servizio, dal 2015 gli utenti di tutto il mondo hanno trascorso oltre 2 miliardi di ore guardando i film prodotti da Sandler.

"Che lo conosciate come Sandman, the Water Boy, Billy Madison, Happy Gilmore, Nick Spitz o semplicemente Adam, una cosa è certa: i nostri abbonati non ne hanno mai abbastanza di lui" ha dichiarato Ted Sarandos, CCO di Netflix. "Adorano le sue storia e il suo humor, come abbiamo visto con Murder Mystery. Dunque non potrei essere più entusiasta di estendere la nostra collaborazione con Adam e il team della Happy Madison per portare ancora più risate in giro per il mondo."

In attesa di sapere a quali film lavorerà Sandler in seguito al nuovo accordo, vi rimandiamo alla nostra recensione di Diamanti Grezzi.