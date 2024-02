Adam Sandler parla di Spaceman: 'Volevo il ruolo più serio e tragico della mia carriera'

Spaceman sarà il nuovo film di Netflix con Adam Sandler, e l’attore ha rilasciato un'intervista a proposito del suo ruolo, “il più serio della sua carriera”.

L’attore è molto conosciuto dal pubblico per i suoi ruoli comici all’interno dei film, con alcune eccezioni, ad esempio la sua interpretazione del protagonista nello spietato film dei fratelli Sadfie “Diamanti Grezzi”. Sandler tornerà presto su Netflix con un film tutt’altro che comico. La star ha riportato le parole che il regista gli ha detto durante la realizzazione della pellicola:

“”Non voglio vedere Adam Sandler qui dentro.” Ho capito, lo sento anche dentro casa mia: 'Non voglio vedere Adam Sandler'. Ho fatto del mio meglio. Non voleva che suonassi come me stesso, non voleva che facessi delle facce strane. È stato un processo difficile.”

Lo stesso regista Johan Renck si è espresso sulla scelta di Sandler come protagonista in un film drammatico: “Mi piacciono molto i comici in ruoli seri, perché penso che ci sia qualcosa nell'aspetto impavido di essere un comico che posso sfruttare. Molte volte, quando sei un regista, hai a che fare con attori che ti parlano di come vuoi fare una scena e loro ti dicono: "Sì, non lo so". Con i comici, perché vivono la vita sul palco rendendosi ridicoli davanti alla gente. Dicono: "Non ho paura di niente". Quindi Adam fin dall'inizio mi ha detto: "Fai quello che vuoi, in qualsiasi modo tu voglia farlo", e questo è davvero liberatorio per me come regista.”

Il film “segue un astronauta che viene inviato ai confini del sistema solare per una lunga missione mentre la sua vita a casa - con la moglie incinta Lenka, va a rotoli. Per far fronte alla situazione, trova un'amicizia inaspettata e un risveglio emotivo in un gigantesco ragno extraterrestre che vive sulla sua nave.” Se ancora non l’avete visto, qui potrete trovare il trailer di Spaceman con Adam Sandler.