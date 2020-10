Adam Sandler non sbaglia un colpo: Hubie Halloween debutta primo su Netflix!

Senza sorprendere nessuno Hubie Halloween, il nuovo film nato dall'accordo Adam Sandler - Netflix, ha debuttato in cima alla classifica dei film più visti sulla piattaforma di streaming on demand.

Nel 2014, Sandler è stato la prima star di Hollywood a stringere un accordo con l'allora neonato servizio di streaming, accordo che prevedeva la produzione di sei film tramite il suo banner Happy Madison, e dopo The Ridiculous 6 (2015), The Do-Over (2016), Sandy Wexler (2017), Matrimonio a Long Island (2018) e Murder Mystery (2019), oggi è arrivato il turno di Hubie Halloween.

Il film, uscito questa settimana, racconta la storia di Hubie, proprietario di una macelleria e appassionato di Halloween nonostante la sua propensione allo spavento, molto nota in città: spesso deriso da tutti ma dotato di un gran cuore, ogni Halloween pattuglia le strade per assicurarsi che vengano rispettata le regole della festa. Questa volta, però, in città durante la notte delle streghe iniziano a verificarsi dei misteriosi ed inquietanti crimini.

L'accordo Sandler-Netflix (che non include The Meyerowitz Stories e Diamanti Grezzi, comunque distribuiti dal colosso dello streaming) si è rivelato così redditizio che all'inizio di quest'anno la società ha esteso il contratto per quattro film aggiuntivi, fra i quali arriverà anche Murder Mystery 2 con Jennifer Aniston.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Hubie Halloween.