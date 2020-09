Adam Sandler non ha dubbi: 'Un nuovo film con Drew Barrymore? Deve solo chiamarmi'

Ci sono coppie del grande schermo a cui abbiamo imparato ad affezionarci come fossero coppie di nostri amici, di quelle che fa sempre piacere ritrovare anche quando non ci si vede da un po': ecco, crediamo di non sbagliare affermando che quella composta da Drew Barrymore ed Adam Sandler corrisponda perfettamente alla descrizione.

Diciamo le cose come stanno: Adam Sandler non sarà certo ricordato come protagonista di capolavori immortali (anche se perle come Diamanti Grezzi o Ubriaco d'Amore non vanno dimenticate), ma anche quando si parla di commedie tutto sommato senza infamia e senza lode vederlo in coppia con l'ex-bambina di E.T. è sempre un piacere.

A pensarla così è anche lo stesso Sandler, che a chi gli chiedeva informazioni sulla possibilità di rivederlo in coppia con la sua collega ha infatti risposto: "In qualunque momento Drew dovesse volerlo le basterà chiamarmi e io ci sarò. Ma ora è molto impegnata con il suo show. Mi piace tantissimo lì, è fantastica, solida come una roccia, proprio com'è nella vita reale".

Il riferimento di Sandler è ovviamente al Drew Barrymore Show, il talk show condotto dall'attrice di 50 Volte il Primo Bacio inaugurato proprio durante questa stagione. Qui, intanto, trovate un elenco di quelle che secondo noi sono le migliori prove di Adam Sandler prima di Diamanti Grezzi.