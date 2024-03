Adam Sandler ancora primo su Netflix, ma Spaceman ha 'ingannato' gli spettatori?

Anche la forza di un nome come Adam Sandler ha permesso a Spaceman, il suo ultimo film, di svettare in testa alla Top 10 di Netflix. Nonostante l'attore sia impegnato in un ruolo e contesto drammatico, lontani anni luce dai lungometraggi e dai personaggi ai quali aveva abituato il pubblico, Spaceman sta ottenendo ottimi risultati.

Presentato al Festival Internazionale del Cinema Berlino, Spaceman al momento ha recensioni mediocri ma ottimo riscontro tra il pubblico dal debutto dello scorso venerdì sulla piattaforma streaming.

Nel cast anche Carey Mulligan, che ha recitato anche in Maestro di Bradley Cooper, mai salito sul podio della Top 10 di Netflix a differenza di Spaceman.

Tuttavia, c'è chi si chiede se Netflix non abbia sfruttato l'immagine di Sandler per promuovere un film che non era la classica commedia a cui l'attore ha abituato il proprio pubblico ma un film drammatico, completamente differente rispetto alla maggior parte dei film girati dal comico in carriera.



In Spaceman, Adam Sandler interpreta Jakub Procházka, un uomo cresciuto con i nonni nella campagna ceca e rimasto orfano sin da piccolo, che cerca in tutti i modi di diventare il primo astronauta del proprio Paese.

Adam Sandler in passato aveva già dimostrato di avere doti anche nel registro drammatico, recitando da protagonista in Ubriaco d'amore, per la regia di Paul Thomas Anderson.



Non perdetevi il trailer di Spaceman, film disponibile su Netflix da venerdì 1° marzo.