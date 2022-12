Adam Sandler minacciò di lasciare il cast di un film se non avessero preso Brendan Fraser

Nel corso delle consuete interviste tra attori sponsorizzate da Variety, Brendan Fraser e Adam Sandler si sono ritrovati quasi trent'anni dopo aver recitato insieme nel film del 1994 Airheads - Una band da lanciare. Nel corso della chiacchierata, Sandler ha svelato un retroscena a dir poco commovente riguardo la produzione della pellicola.

La star di Diamanti grezzi e Ubriaco d'amore ha rivelato ci fu una specie di lotta per arrivare all'ingaggio di Fraser in Airheads. Pare che il regista Michael Lehmann non fosse convinto della bravura di Fraser come attore dopo aver visto Encino Man del 1992, e che Sandler abbia minacciato di abbandonare il progetto se non fosse stato scritturato. Ecco lo scambio di battute tra i due:

Adam Sandler: Brendan, eri in un film chiamato "Airheads". Ricordi quando ti ho scoperto? Eri solo un ragazzino. Ti ho rubato a Pauly e gli ho detto: "Vieni qui".

Brendan Fraser: È così che è andata? Vattene da qui.

Sandler: Pensavo: "Questo tizio non dovrebbe essere solo un cavernicolo, dovrebbe far parte di una band".

Fraser: E poi?

Sandler: Il regista, Michael Lehmann, era molto contrario. Diceva: "Non capisco. Non vedo l'uomo delle caverne nel film". E io ho detto: "Può fare altre cose, amico".

Fraser ha continuato: Mi stai prendendo in giro?

Sandler: Alla fine sono andato a casa sua alle 4 del mattino, l'ho svegliato e gli ho detto: "Sappi che Adam Sandler non sarà in 'Airheads' a meno che non ci sia il vecchio Fraser". Così ha cambiato idea.

Fraser: È volato a Chicago per incontrarmi. Allora l'aveva raccontata in modo diverso.

Sandler: È un lurido bugiardo. Non ti voleva. Io sì, e il resto è stato piuttosto bello. Hai avuto una bella vita grazie a me.

Airheads racconta la storia dei tentativi di una band di sfondare tenendo in ostaggio una stazione radiofonica dopo che il DJ si rifiuta di mandarli in onda. Oltre a Fraser e Sandler, il film è interpretato da Steve Buscemi, Chris Farley, Michael McKean, Judd Nelson ed Ernie Hudson. La pellicola è stata accolta da critiche per lo più negative, ma da allora è diventato una sorta di film di culto.

Brendan Fraser sta vivendo una rinascita dopo la prova maiuscola in The Whale di Darren Aronofsky, che potrebbe valergli una candidatura ai prossimi Oscar. Tuttavia, se candidato, Fraser non presenzierà ai Golden Globes, dove è stato in polemica con l'ex-presidente che aveva denunciato pubblicamente per molestie.