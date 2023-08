Adam Sandler manda i fiori a Jennifer Aniston ogni anno: il motivo vi farà piangere

Nel corso di un'intervista con il Wall Street Journal l'attrice Jennifer Aniston, che in queste ore abbiamo ritrovato in splendida forma nel trailer ufficiale di The Morning Show 3, ha rivelato un toccante aneddoto che la lega ancora di più all'amico e collega Adam Sandler.

L'attore, che abbiamo rivisto nel trailer del nuovo film Netflix You're not so invited to my Bat Mitzvah, a quanto pare invia a Jennifer Aniston un mazzo di fiori ogni anno lo stesso giorno, in occasione della Festa della Mamma: questo perché Adam Sandler e sua moglie Jackie sanno quanto e come Jennifer Aniston abbia insistentemente cercato di avere un figlio, e sono stati al suo fianco durante il suo impegnativo percorso nel mondo della fecondazione assistita.

"Ho cercato per anni di rimanere incinta" aveva dichiarato l'attrice. "È una strada impegnativa, per me, quella da percorrere per fare un bambino. E i giornali per anni e anni hanno inseguito i rumor e le speculazioni sul mio conto... È stato davvero difficile. Avevo tentato la fecondazione in vitro, bevevo tè cinesi, ho provato di tutto. E oggi darei qualsiasi per avere avuto qualcuno che all'epoca mi consigliasse di congelare gli ovuli. Ma così non è stato e i figli non sono arrivati, la nave ormai è salpata."

Adam Sandler e Jennifer Aniston hanno diviso il set in tantissime occasioni, da Mia moglie per finta, a Murder Mystery 2 disponibile su Netflix.