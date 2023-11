Adam Sandler con Leo ha fatto il nuovo record di sempre per l'animazione Netflix

Per la seconda volta nel corso del 2023, Adam Sandler torna a sbancare Netflix con il suo nuovo progetto, il film d'animazione Leo, che ha debuttato direttamente al primo posto nella classifica dei titoli più visti sulla piattaforma di streaming on demand.

Ma c'è dell'altro: Leo non è solo diventato il film più visto della settimana, ma con la bellezza di 34,6 milioni di visualizzazioni ha registrato anche il più grande debutto di sempre per un film d’animazione Netflix, stabilendo un nuovo record di categoria: il successo del film conferma la fertilità della collaborazione tra la piattaforma di streaming on demand e l'amatissimo Adam Sandler, che nel corso degli anni è diventato un vero e proprio simbolo del servizio.

Nella lista dei film più visti della settimana c'è ancora The Killer di David Fincher, tra i film più visualizzati per la terza settimana di fila, che però stavolta è sceso al terzo posto con 8,8 milioni di visualizzazioni: il pubblico ha infatti premiato lo spirito natalizio di Best.Christmas.Ever!, arrivato al secondo posto con 13,3 milioni di visualizzazioni, mentre la top10 include anche The Christmas Chronicles al settimo posto con 3,4 milioni di visualizzazioni e Falling for Christmas al decimo con 2,7 milioni di visualizzazioni.

Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di Leo, che nella versione italiana vede come doppiatore Edoardo Leo.