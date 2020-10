Adam Sandler, da Jimmy Kimmel l'esilarante racconto dell'incontro con un fan!

Adam Sandler è stato ospite al Jimmy Kimmel Live! per promuovere il nuovo film di cui è protagonista, Hubie Halloween, horror-comedy diretta da Steven Brill, pronta a sbarcare su Netflix da domani, martedì 7 ottobre. Nel corso della trasmissione Sandler ha divertito il pubblico con diverse battute e un racconto esilarante che coinvolge un suo fan.

Il racconto si svolge durante una visita dal barbiere:"Avevo appena finito di tagliarmi i capelli dal barbiere, quando un ragazzino si è avvicinato a me con una busta contenente i miei capelli e mi ha chiesto di autografarla" ha dichiarato divertito Sandler.

Il lato bizzarro della vicenda paradossalmente è un altro:"La sera stessa ho scoperto che quel ragazzino aveva messo in vendita i miei capelli spacciandoli per 'peli pubici di Adam Sandler'. Tutto vero. E me li sono ricomprati per 65 dollari!" ha concluso l'attore.



Hubie Halloween è basato sullo script di Adam Sandler e Tim Herlihy. La trama segue le vicende di Hubie Dubois (Sandler), un bizzarro componente di una comunità che si ritrova a dover risolvere un caso di omicidio durante la notte di Halloween. Tutto questo nonostante sia preso di mira e deriso dai cittadini della sua amata città, Salem. Ma le sorti della comunità, quella notte, saranno proprio nelle mani di Hubie.

Il ricco cast del film comprende anche Kevin James, Julie Bowen, Ray Liotta, Maya Rudolph, Rob Schneider, Steve Buscemi e la star dell'NBA, Shaquille O'Neal.



Su Everyeye trovate il nuovo trailer di Hubie Halloween e le foto ufficiali del film con Adam Sandler.