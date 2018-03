Adam Sandler e Jennifer Aniston tornano in coppia per Murder Mystery

saranno i due protagonisti della commedia Netflix dal titolo. Lo scrive The Hollywood Reporter. I due hanno recitato già insieme in un'altra commedia,, diretta dae distribuita da Sony Pictures, che riscontrò un buon successo quando uscì nel 2011.

La trama di Murder Mystery seguirà le vicende di un poliziotto di New York City (Adam Sandler), che parte con la moglie (Jennifer Aniston) per un viaggio in Europa promesso da tanto tempo. Un incontro casuale sul volo li porterà a partecipare ad una riunione intima di famiglia sul super yacht dell'anziano miliardario Malcolm Quince. Quando Quince viene ucciso, i due coniugi diventano i principali sospettati.

Lo sceneggiatore di Sotto assedio - White House Down, James Vanderbilt, mentre la regia è stata affidata a Kyle Newacheck, il co-creatore di Workaholics.

Murdery Mystery sarà il sesto lungometraggio di Adam Sandler in collaborazione con Netflix, mentre per Jennifer Aniston sarà la prima esperienza con il popolare servizio streaming.

Adam Sandler ha recitato nel 2017 nelle pellicole Sandy Wexler di Steven Brill, insieme a Jennifer Hudson, e successivamente nel film di Noah Baumbach, The Meyerowitz Stories, al fianco di Ben Stiller, Dustin Hoffman e Emma Thompson.

Jennifer Aniston nel 2017 ha fatto parte del cast di The Yellow Birds di Alexandre Moors.