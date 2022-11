Adam Sandler fa impazzire il web col discorso di ringraziamento...scritto dalle figlie

Durante la cerimonia di premiazione dei Gotham Awards 2022 vinti da Everything Everywhere all at once, come spesso gli capita l'attenzione è stata monopolizzata quasi interamente da Adam Sandler, che si è reso protagonista di un discorso di ringraziamento a dir poco esilarante.

L'attore, che ha ricevuto un premio tributo agli artisti durante l'evento dopo essere apparso nel film Hustle di Netflix all'inizio di quest'anno, è salito sul palco per leggere il discorso "scritto" dalle sue figlie e indirizzato ai "dignitari ben vestiti, hipster altamente istruiti e vari altri individui" tra il pubblico presente. "Grazie per aver dato a nostro padre, il signor Adam Sandler, questo prestigioso premio tributo per tutti i suoi successi", ha iniziato. "Significa molto per lui, visto che la maggior parte dei suoi premi ha la forma di secchielli di popcorn o finti mini-Oscar con la scritta 'Padre dell'anno', che purtroppo ha acquistato lui stesso. E visto che papà è con voi stasera, noi a casa stiamo facendo tutto ciò che non ci è permesso fare quando c'è lui, come mangiare i suoi Yodel o provare il suo Spanx o, addirittura, ridere ad alta voce dei film di Ben Stiller: l'ultima volta che papà ci ha sorpresi a ridacchiare durante la trilogia di 'Ti presento i nostri', si è subito precipitato nella stanza che chiama 'La stanza delle urla'".

Adam Sandler ha continuato il siparietto dicendo che le sue figlie non erano presenti alla cerimonia per non doverle presentare a Timothée Chalamet, e ha concluso affermando che la sua carriera segue due principi guida: "Anche le persone in prigione hanno bisogno di film e TBS ha bisogno di contenuti". Potete guardare il filmato in calce all'articolo.

Nel frattempo, è stato confermato che Adam Sandler sarà protagonista del nuovo film dei fratelli Safdie, che lo avevano già diretto nel 2019 nell'acclamato Diamanti Grezzi.